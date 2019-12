Nun sag, wie hast du’s mit den Politikern?

So wird den Politikern im Land und in der Gemeinde zu fast 70 Prozent sehr großes bzw. großes Vertrauen geschenkt. Genau umgekehrt verhält es sich, wenn es um die Politiker im Bund geht. Knapp über 70 Prozent haben hier wenig oder gar kein Vertrauen. Als Schulnote ausgedrückt also eindeutig ein "Nicht genügend’’. Tirols Politiker dürfen sich also freuen, dass sie derart gut abschneiden. Und besonders gilt das für die ÖVP und die Grünen. Denn genau 70 Prozent der Tiroler sind mit ihrer Landesregierung eher zufrieden. Ein vorweihnachtliches Geschenk gibt es auch für Landeshauptmann Günther Platter. Mit ihm sind fast 90 Prozent sehr bzw. einigermaßen zufrieden.