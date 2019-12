Manfred Fischer fehlt Altach in Dezember-Spielen

Operation sei laut Klubangaben vorerst keine notwendig. Wie lange Fischer, dem im Herbst in der Bundesliga und im ÖFB-Cup fünf Tore gelangen, ausfallen wird, sei derzeit nicht abschätzbar. Altach tritt am Samstag in Graz bei Sturm an, ehe es erneut auswärts gegen St. Pölten geht.