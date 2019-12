Foda warnt: „Nicht den Fehler wie 2016 machen“

Die Zeiger standen auf 19.44 Uhr Ortszeit, als Philipp Lahm in Bukarest die Kugel mit dem Namen „Österreich“ aus dem Topf holte und Rot-Weiß-Rot damit in Gruppe C loste - mit Mit-Veranstalter Niederlande und der Ukraine, kompliziert ist der dritte Gegner. Prinzipiell der Sieger des Play-offs der Nations-League-Gruppe D (Nordmazedonien trifft im Semifinale auf den Kosovo, Georgien auf Weißrussland) oder Rumänien, das zwar im Play-off A spielt (im Semifinale auswärts in Island, in einem möglichen Finale daheim gegen den Sieger von Bulgarien - Ungarn), im Falle eines Play-off-Siegs aber in „seine“ Gruppe kommen würde.