Drogen, verbotene Waffe, gefälschter Führerschein

In Breitenwang und Innsbruck in Tirol hat die Polizei am Samstagabend im Zuge von Kontrollen gleich zweimal Drogen in Fahrzeugen entdeckt. Bei jenem verdächtigen Pkw in Innsbruck lag aber noch mehr im Argen: Die Kennzeichen waren geklaut, der Lenker (21) nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins, dafür aber mit einer verbotenen Waffe im Auto unterwegs ...