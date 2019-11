Salzburg buhlt um Foto-Museum auf dem Mönchsberg

Österreich verfügt bis heute über kein Fotomuseum, seit 2017 diskutiert darüber aber die Kulturpolitik: Mit Thomas Drozda (SPÖ) und Gernot Blümel (ÖVP) thematisierten es die beiden vorangegangenen Kulturminister. Und Salzburg, das mit der Fotosammlung des Bundes, dem Fotohof, der Leica-Galerie und der Professur für Fotografie an der Universität Mozarteum bereits auf einschlägige Referenzen verweisen kann, brachte sich sofort ins Spiel. Dem „Wasserkopf“ Wien könnte so etwas entgegengesetzt werden. Also wurde beim Medienwissenschafter Bernd Stiegler von der Universität Konstanz eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, deren Ergebnis heute vorgelegt wurde.