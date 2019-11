Blut in Istanbul! Roma-Spieler mit Münze beworfen

Im Parallelspiel der Europa-League zu WAC gegen Gladbach trafen Istanbul Basaksehir und Rom aufeinander. Es sollte ein blutiger Abend werden. In der 54. Minute warfen die türkischen Fans eine Münze gegen Mittelfeldspieler Lorenzo Pellegrini, der gerade eine Ecke Schießen wollte. Die „Fans“ trafen den Römer im Gesicht, er fing sofort an zu bluten. Das Spiel wurde für fünf Minuten unterbrochen. Pellegrini kehrte, nachdem er an der Seitenlinie behandelt worden war, mit einem auffälligen Turban auf das Feld zurück. Rom gewann 3:0. Näheres in Kürze.