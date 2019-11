Noch nie hat ein Bayern-Trainer so gut begonnen

Resultate, die für sich sprechen

Alleine die Resultate sprechen schon Bände, doch Statistiken zeigen, dass noch nie ein Trainer Bayern München so einen Lauf am Anfang hatte. Seit Flicks Ernennung zum Interimstrainer bezwang man Olympiakos zu Hause mit 2:0, den großen Rivalen Borussia Dortmund beim Heimspiel gar mit 4:0, so wie auch Fortuna Düsseldorf auswärts. Am Dienstag holte er in Belgrad bei Roter Stern einen 6:0-Kantersieg.