CL-Hit: „Haaland ist auch auf der Bank eine Waffe“

Gelassen, selbstbewusst, mit viel Zuversicht im Gepäck: So sind die Bullen gestern in Salzburg auf dem Weg zum fünften Kapitel des Königsklassen-Abenteuers ins Flugzeug gestiegen. Weil Junuzovic und Co. sogar dem mageren 2:2 zu Hause gegen St. Pölten Positives abgewinnen konnten: „Kleine Rückschläge wie das 2:2 sind nicht so schlecht – sie rütteln uns auf. Wenn wir unsere Tugenden gegen Genk auf den Platz kriegen, sind wir in der Lage zu gewinnen“, sagte der frühere Werder-Legionär.