Struber: „Alles, was ich fühle, ist Schmerz“

Struber setzte auf Goalie Samuel Sahin-Radlinger in der Startformation und brachte auch Stürmer Patrick Schmidt von Beginn an. Der Ex-Admiraner wurde allerdings zur Pause ausgetauscht. Am Mittwoch geht es für den abstiegsbedrohten Klub gegen Middlesbrough weiter. Sein Ex-Klub WAC trifft einen Tag später in der Europa League auf Borussia Mönchengladbach.