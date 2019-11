Emotionaler Pochettino-Abschied - nun zu Bayern?

Bevor Tottenham in der Saison 2019/20 abstürzte (derzeit nur Platz 14) und unter anderem mit 2:7 in der Champions League gegen den FC Bayern verlor, führte Pochettino die Londoner immerhin in die Spitzengruppe der Premier League. Viermal in Serie erreichte man die Champions League und stürmte 2019 sogar ins Finale. Das ging mit 0:2 gegen den FC Liverpool aber verloren.