Soldaten im Unwetter-Einsatz: „Wie Mikado-Spiel“

Die Soldaten sind Angehörige des Baupionierzugs des Militärkommandos Steiermark, untergebracht in der Grazer Gablenz-Kaserne. Die Führung haben Wachtmeister Denis Skringer und Stabswachtmeister Herbert Miuc. Die Soldaten rücken am Samstagabend ab, auch wegen der Landtagswahl am Wochenende. Am Sonntagabend sollten sie dann wieder nach St. Georgen aufbrechen.