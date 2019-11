Wales holt mit 2:0 gegen Ungarn das letzte Ticket!

Wales hat den letzten Fix-Platz für die Fußball-EM im kommenden Jahr ergattert! Der EM-Halbfinalist von 2016 siegte in einem Entscheidungsspiel um einen Startplatz am Dienstag gegen Ungarn mit 2:0. Aaron Ramsey, der erstmals seit einem Jahr von Beginn an für Wales einlief, erzielte in Cardiff beide Tore (15. 47.) für die Mannschaft von Trainer Ryan Giggs. Deutschland siegte auch dank dreier Tore von Serge Gnabry 6:1 gegen Nordirland und holte damit den Gruppensieg vor den Niederlanden (5:0 vs. Estland). Andreas Herzog verlor mit Israel 0:1 in Nordmazedonien, Polen siegte gegen Slowenien mit 3:2. Belgien gewann gegen Zypern mit 6:1 und holte damit in der Qualifikation den zehnten Sieg im zehnten Spiel.