Kinderpornoring gesprengt: Eigene Tochter gefilmt

„Massiver Schlag gegen Kinderpornografie“

Der 36-Jährige wurde von der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt. Acht weitere Verdächtige wurden ausgeforscht, davon je drei in Österreich, genauer gesagt in Wien, Tirol und Salzburg, sowie in Deutschland und je einer in Zypern und in der Ukraine. Der stellvertretende niederösterreichische Landespolizeidirektor Franz Popp sprach von einem „massiven Schlag gegen Kinderpornografie“.