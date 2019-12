Die aufregendsten Nackt-Momente der Promis

Reichlich heiß war in diesem Jahr auch Kourtney Kardashian. In Sachen Hüllenlosigkeit hat die Älteste im Kardashian-Klan 2019 wohl Ober-Nackedei Kim den Rang abgelaufen. Nicht zuletzt deshalb, weil sich die Vierfach-Mama heuer so bedeckt wie nie gezeigt hat. Umso erfreuter reagierten die Fans auf Kourtneys sexy Schnappschuss zum 40er, aber auch über ihr tabuloses Badezimmer-Foto.