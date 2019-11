Grödig will mehr Auffahrten auf die Tauernautobahn

„Das Ziel muss sein, die Autos so schnell wie möglich auf das höherrangige Straßennetz zu bekommen, um so die Gemeinde zu entlasten“, sagt Ortschef Herbert Schober (ÖVP). Ein umfassendes Verkehrskonzept soll am 11. Dezember im Gemeinderat beschlossen werden. Auch Vorschläge der Bürger flossen laut Schober in dieses mit ein. Ein Punkt: zusätzliche Autobahnauffahrten bei Eichet und der Moosstraße – eine Stadtautobahn im Süden, die durch eine eventuelle Öffnung des Pannenstreifens auch dreispurig geführt werden könnte.