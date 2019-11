Dreijährige verletzt: Der Familienhund biss zu

Zu dem Vorfall war es am 2. November in Kapelln an der Perschling im Bezirk St. Pölten-Land gekommen, als die Frau mit der kleinen Tochter spazieren war. Wie die 35-Jährige später gegenüber der Polizei erklärte, sei plötzlich ein fremder Hund herbeigelaufen und habe die Dreijährige in den Oberarm gebissen, danach sei das Tier davongelaufen.