Via WhatsApp und Co. zu brutalen Schlägereien

„Leute, nehmt eure Waffen mit.“ Oder: „Sie haben in eine andere Gruppe geschrieben, dass sie mit Schlagringen und Baseballschlägern kommen. Ich komme mit Messer.“ Postings wie diese, die zuletzt unter Zwölf- und 13-jährigen Mittelschülern in Innsbruck die Runde machten, sind der Beweis dafür, welch enormes Gewaltpotenzial in vielen Knirpsen steckt - das nicht selten auch voll und ganz ausgelebt wird.