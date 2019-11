Unbekannter stach in Innsbruck auf Türsteher ein

Ein bisher Unbekannter hat am Samstag in den frühen Morgenstunden in der Ing.-Etzel-Straße in Innsbruck - also in der berühmt-berüchtigten Bogenmeile - einen Türsteher attackiert, weil ihm dieser keine Zigarette geben wollte. Der Flüchtige zuckte ein Messer und stach gleich zwei Mal zu.