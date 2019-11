Tiroler Pensionistin hilft unermüdlich in Ghana

Es gibt viele, die für andere Menschen da sind und ihnen unter die Arme greifen - auch in Tirol. Die „Krone“ holt sie nun vor den Vorhang! Dieses Mal präsentieren wir Elisabeth Cerwenka aus Wörgl. Sie ist in einer Sache unermüdlich: Seit die Tirolerin in Pension ist, fühlt sie sich einem Dorf in Ghana verbunden. Würden auch Sie gerne jemanden nominieren? Dann melden Sie sich bei uns!