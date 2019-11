ORF verheizt Kultbuch-Serie im Nachmittagsprogramm

Darum geht es im ersten Buch: Als Elena Greco (Elisa Del Genio) mit über 60 vom plötzlichen Verschwinden ihrer Jugendfreundin Lila Cerullo (Ludovica Nasti) erfährt, erinnert sie sich an ihr gemeinsames Leben und ihre Kindheit im Armenviertel Neapels in den 1950er Jahren. Die Schumacher-Tochter Lila ist hochintelligent und spornt die Pförtner-Tochter Elena zu großer Belesenheit an, so dass wenigstens diese sich aus dem Elend befreien kann. Eine zutiefst berührende Geschichte.