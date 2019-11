Cirque-du-Soleil-Chef baute Cannabis auf Insel an

Sein Unternehmen Lune Rouge teilte mit, Laliberte greife auf Cannabis lediglich zur medizinischen und „streng persönlichen“ Verwendung zurück. Er baue die Pflanze auf seiner Privatinsel Nukutepipi nicht zu kommerziellen Zwecken an. „Guy Laliberte distanziert sich vollständig von allen Gerüchten, die ihn mit dem Verkauf oder Handel mit Drogen in Verbindung bringen“, hieß es in der Erklärung.