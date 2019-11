Wintereinbruch sorgt für Verkehrschaos im Ennstal

Bereits Dienstagabend mussten die Feuerwehren im Ennstal zu einigen Einsätzen ausrücken. Pkw und Lkw blieben auf den Schneefahrbahnen hängen oder kamen von den Straßen ab. Insgesamt mussten die Feuerwehren im Bezirk Liezen in der Nacht auf Mittwoch sieben Schneeeinsätze bewältigen. So kam es zu Unfällen im Bereich Pyhrn (B138) und Lupitsch. Umgestürzte Bäume blockierten Straßen in Weißenbach bei Haus (Bereich Sonnberg), Stein an der Enns und Öblarn.