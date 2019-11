EKLAT! Freiburg-Coach Streich übel niedergestreckt

Was war geschehen? Die Partie lag längst in den letzten Zügen und Frankfurt stemmte sich gegen die langsam Gestalt annehmende Niederlage. Die Freiburger konnten einen Angriff der Elf von Coach Adi Hütter allerdings stoppen und den Ball in weitem Bogen aus dem Gefahrenbereich schießen - allerdings direkt in Richtung Coaching-Zone der Freiburger, wo Streich Position bezogen hatte. Frankfurt-Kapitän David Abraham stürmte dem Ball nach - und auf der „Jagd“ danach ließ er sich auch von dem ihm im Weg stehenden Freiburg-Trainer nicht aufhalten. Der üble Bodycheck des Argentiniers beförderte Streich in die Waagrechte auf den Rasen - und ließ die empörte Bank der Hausherren kollektiv auf den Übeltäter losstürmen.