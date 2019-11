Neue Schule und neuer Lehrgang in Rotholz

Die Landwirtschaftsschule in Kematen ist bald Geschichte. Nach diesem Schuljahr wird nach Rotholz übersiedelt. Durch die Zusammenlegung der HBLA Kematen mit der Bundesanstalt für Alpenländische Milchwirtschaft in Rotholz entstand eine neue Ausbildungs- und Forschungseinrichtung. Die HBLFA Tirol (Höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Landwirtschaft und Ernährung sowie Lebensmittel- und Biotechnologie Tirol) stellt hohe Ansprüche an sich selbst. „Mit der benachbarten Landwirtschaftlichen Lehranstalt des Landes entsteht in Rotholz ein einzigartiges Zentrum in der agrarischen Bildungslandschaft Österreichs. Kooperation wird groß geschrieben. Es werden unter anderem Labor- und Praxisräume gemeinsam genutzt“, erklärt Direktor Ronald Zecha.