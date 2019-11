Maßnahmen nach Mob-Gewalt am Salzburger Rudolfskai

Die Krawalle vom Wochenende am Salzburger Rudolfskai bleiben nicht folgenlos. Stadt und Polizei haben sich am Mittwoch über Maßnahmen beraten: Im November sollen fünf Kontrollen die Einhaltung des Jugendschutzes, der Sperrstunden und des Alkoholverbotes vor den Lokalen sicherstellen. Die Stadt nimmt auch die Wirte in die Pflicht.