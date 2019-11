ÖVP deponierte bereits Wünsche bei Sebastian Kurz

Die steirische ÖVP hat am Mittwoch in Graz ihr Programm für die Landtagswahl am 24. November - und die nächsten Jahre - präsentiert. Laut Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer ist die Agenda in neun Kapiteln mit 145 Punkten „keine Sammlung von Forderungen an den Bund oder Brüssel“. Es handle sich um Punkte, die man in der Steiermark lösen könne. Dazu zählen u.a. Arbeit und Klimaschutz, Bildung und Innovation.