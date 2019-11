Serieneinbrüche: Firmenchef legte sich auf Lauer

Einem Firmenchef wurde es zu bunt

Zur Eskalation kam es in der Nacht auf Montag ebenfalls in Münster, die „Krone“ berichtete. Ein wehrhafter Firmenchef war nach zwei Einbrüchen extrem verärgert. Vor fünf Wochen hatte der Ganove drei Fenster beschädigt und es war bei einem Einbruchsversuch geblieben - Schaden rund 5000 Euro. Ende Oktober dann der nächste Coup: Wieder wurde ein Fenster beschädigt, ebenso der Firmentertresor. Fazit: Magere 300 Euro Beute, doch Sachschaden in der Höhe von rund 3000 Euro. Als der Firmenchef im Feldbett Wache hielt, erschien der Ganove tatsächlich wieder. Trotz einer Ladung Pfefferspray im Gesicht konnte der Einbrecher flüchten. Die Polizei hat Verständnis für verärgerte Eigentümer, warnt aber davor, die direkte Konfrontation mit Eindringlingen zu suchen.