Wir müssen wieder die „Hundesprache“ lernen!

Kinder, die auf dem Hund reiten, ihn bis aufs Blut sekkieren, ihn an den Ohren ziehen: Erfahrenen Hundehaltern wird bei Fotos und Videos, wie man sie speziell aus sozialen Medien kennt, richtig schlecht. „Und wenn der Hund dann beißt, weil er sich nicht mehr anders zu helfen weiß oder komplett in die Enge gedrängt wird, ist wieder das ,böse’ Tier schuld“, so der Tenor.