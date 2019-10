Mediator soll es zwischen Strache und FPÖ richten

„Wer sich in diesen Hass-Pott begibt, muss einen Vogel haben“

Gerüchte, wonach Fischl Strache bei der Gründung einer eigenen Liste finanziell unterstützen könnte, dementierte der ehemalige Finanzreferent gegenüber der Zeitung: „Um Gottes willen, das mache ich sicher nicht. Wer sich heute freiwillig in diesen politischen Hass-Pott begibt, muss einen Vogel haben. Ich bin in einem Alter, wo man nicht mehr an eine solche Blödheit denkt.“