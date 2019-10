Top-Gastronomie an Donau soll Angebot aufwerten

Die blühenden Inseln mit schattigen Bänken, die in den vergangenen Jahren angelegt wurden, kommen bei Besuchern und Anrainern gut an. Bei schönem Wetter ist die Donaulände nahe der Innenstadt ein beliebter Ort für Picknicke. Nun soll dort auch ordentlich aufgetischt werden. Beim Gästehafen soll - nach dem Vorbild des Wellenspiels in Krems-Stein - ein neues Restaurant mit gehobenem Angebot entstehen. Die Stadt will den Platz jedenfalls weiter rausputzen, die ViaDonau hat als Grundeigentümer bereits eine Ausschreibung laufen.