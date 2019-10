„Hymne an die Schönheit“: Italien feiert Salzburg

„Corriere dello Sport“: Der Sieg gegen Red Bull Salzburg ist ein Triumph Ancelottis, seiner Logik, seines Talents und seiner Vernunft. Seine Erfahrung ist entscheidend, um die Neapolitaner in der Champions League auf Erfolgskurs zu halten. Salzburg - Neapel ist eine Hymne an die Schönheit des Fußballs in all seinen Phasen, ein Duell mit vielen Gesichtern. Neapel siegt mit Gehirn und Durchsetzungsfähigkeit.