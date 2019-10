Taekwondo-Champ flüchtet in Boot übers Mittelmeer

Boukharsa, der bereits als Kind mit dem Taekwondo angefangen hatte, gewann in seiner Heimat Marokko dem Medium zufolge zahlreiche regionale, nationale und internationale Titel, wie der Ex-Sportler, der etwa 160 Kilometer westlich von Marrakesch in Safi aufgewachsen war, auch auf seinem Instagram-Account zeigte. Nun will er seine Karriere möglicherweise in Spanien fortsetzen.