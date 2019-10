Doppelpack & Yoga-Jubel! Haaland ist nun der Beste

Er trifft und trifft und trifft - Salzburgs Senkrechtstarter Erling Haaland (19) hat am Mittwoch gegen Napoli in seinem 13. Saisonspiel Treffer Nummer 19 und 20 erzielt. Erst traf der Norweger per Elfmeter, dann per Kopf. Auffallend: Sein neuer Yoga-Jubel. In der Königsklasse ist er jetzt mit sechs Toren sogar Führender in der Torschützenliste. Zweiter ist der polnische Bayern-München-Star Robert Lewandowski mit fünf Toren.