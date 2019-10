Peschek: „Rapid-Fans pauschal beleidigt“

„Wenn jemand pauschal Rapid-Fans beleidigt, und das in einer hohen emotionalen Intensität, dann darf man sich auch nicht wundern, wenn‘s eine kurze, aber doch klare Antwort darauf gibt.“ Rapid-Geschäftsführer Christoph Peschek stellt sich in der Causa „Andy Marek gegen WAC-Trainer Gerhard Struber“ vor den Rapid-Stadionsprecher. Er könne den medial inszenierten Skandal nicht erkennen, erklärt Peschek via Rapid-TV. Marek hatte am Sonntag im Zuge eins Wortgefechts dem WAC-Coach „Hoit die Pappn“ zugeraunt.