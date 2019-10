Vanessa Mai: Höschen-Geheimnis im neuen Video

Vanessa Mai hat am Freitag ihr neues Video zum Song „Venedig (Love is in the air)“ veröffentlicht - und die Fans sind hin und weg. Aber nicht nur beim Lied kommen viele ins Schwärmen, sondern vor allem bei der sexy Sängerin selbst. Die huschte nämlich mit nur ganz wenig Stoff am Körper durch die Lagunenstadt.