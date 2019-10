Unfall auf Tauernautobahn: Familie verletzt

Mit seiner Frau (45) und ihrem Sohn (11) war ein 48-jähriger Mann aus Dortmund am Samstag mit seinem PKW auf der Tauernautobahn (A10) in Fahrtrichtung Villach unterwegs. Vermutlich wegen Sekundenschlafs kam der Mann auf Höhe Paternion von der Straße ab. Der Wagen überschlug sich mehrfach und kam wieder auf dem Bankett auf den Rädern zum Stehen. Alle drei Insassen mussten verletzt in das LKH Spittal gebracht werden.