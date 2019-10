Nicole Billa in Deutschland in Torlaune

Für Nicole Billa läuft es in der deutschen Frauen-Bundesliga weiter wie am Schnürchen. Die ÖFB-Teamstürmerin erzielte am Freitagabend beim 3:1-Sieg von 1899 Hoffenheim bei Bayer Leverkusen einen Doppelpack (13., 20.) und ihre Saisontore Nummer sechs und sieben. Damit zog die 23-jährige Tirolerin in der Liga-Schützenliste mit der führenden Wolfsburgerin Pernille Harder gleich.