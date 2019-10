Zell am See greift bei Burka-Verbot durch

Polarisieren Araber in Zell am See immer noch? Im Stadtbild gibt es ja zum Beispiel auch einige arabische Läden und Schriftzüge auf Geschäften.

Darüber will ich eigentlich nichts sagen. Es wurde schon zu viel berichtet. Wir haben vereinbart, keine Interviews mehr zu geben. Generell glaube ich schon, dass es in den letzten Jahren eine Annäherung der Kulturen gab. Man kann diese Gäste auch freundlich auf etwas hinweisen.