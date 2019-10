Flachgauerin (32) bat vergeblich um Milde

Die von psychischen Problemen geplagte Frau hat versucht, ihre Nachbarin zu töten. Betrunken hämmerte sie am 2. Oktober 2018 in Neumarkt gegen die Tür des Opfers, Beschimpfungen und ein Gerangel folgten. Dabei würgte sie die Nachbarin - mit beiden Händen. „Ich wollte sie verletzen, aber nicht umbringen“, so die Flachgauerin beim Prozess in Salzburg. Die acht Geschworenen entschieden aber auf Mordversuch.