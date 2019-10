Männer mit einem guten Gespür für Schnee

Pro Saison 150.000 Stunden Winterdienst

An Praxis fehlt es ja nicht. Insgesamt rund 150.000 Stunden Winterdienst leisten die Mitarbeiter der 14 Tiroler Straßenmeistereien pro Saison. Mehr als 2200 Straßenkilometer müssen bei Bedarf vom Schnee befreit werden. Moser und Kronberger haben mit der Region Achensee einen der fordernsten Abschnitte zu betreuen. Die schwierigsten Strecken? Kronberger überlegt einige Zeit: „Die Kanzelkehre kann schon fuchsen – oder Kasbach. Aber alles machbar.“ Kollege Moser führt Steinberg am Rofan bei Schneeverwehung ins Treffen. Da fühle er sich wie Sisyphos. Und das schönste am Job? Da müssen die beiden Männer erst gar nicht überlegen: Um 4 Uhr Früh allein auf der Straße und die ersten Spuren in den frischen Schnee ziehen.