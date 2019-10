Nach Hitlergruß: Legende Stoichkov weint im TV

Das Match, in dem die Bulgaren die höchste Heimniederlage ihrer Verbandsgeschichte kassierten, war in der ersten Hälfte zweimal wegen rassistischer Ausfälle unterbrochen worden. Teamchef Krassimir Balakow hat sich für die Vorfälle entschuldigt. „Ich verurteile Rassismus und lehne ihn ausdrücklich als ein Verhalten ab, das dem modernen menschlichen Zusammenleben widerspricht“, schrieb der Coach in einem Mail an Journalisten am späten Dienstagabend.