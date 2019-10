Diebe stahlen Geld und Zigaretten aus Tankstelle

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, brach eine unbekannte Täterschaft in eine Tankstelle in der Pembaurstraße in Innsbruck ein. Die Unbekannten brachen offenbar ein Fenster auf und verschufen sich so Zugang. „Sie erbeuteten Bargeldbetrag im höheren dreistelligen Eurobereich sowie eine bisher unbestimmte Anzahl an Zigarettenpackungen“, informiert die Polizei.