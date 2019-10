„Schon besser“ - trotzdem Bangen um Arnautovic

Dauerbrenner

Arnautovic hat seit dem Test vor einem Jahr in Dänemark (0:2) kein Länderspiel verpasst. In einem ÖFB-Pflichtspiel fehlte der Angreifer zuletzt im Juni 2017 in Irland (1:1) gesperrt. Wegen einer Verletzung ist Arnautovic seit 2009 in keinem Bewerbsspiel Österreichs mehr ausgefallen - mit ein Grund, warum er mit 84 Länderspielen schon Fünfter der ewigen ÖFB-Bestenliste ist. Auf Rekordmann Andreas Herzog (103) fehlen ihm 19 Einsätze.