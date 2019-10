Historische Pleite - England „nicht gut genug“

Erstmals seit zehn Jahren und 43 Spielen gingen die Three Lions in einem WM- oder EM-Qualifikationsspiel wieder als Verlierer vom Platz. „Wir brauchen nicht in Panik zu verfallen“, sagte Stürmerstar Harry Kane, der England in der fünften Minute per Foulelfmeter in Führung gebracht hatte. Jakub Brabec (9.) und Zdenek Ondrasek (85.) drehten die Partie. „Jedes Spiel in Europa ist schwierig“, sagte Kane. „Es ist ein Weckruf für uns - wir sind in einer guten Position.“