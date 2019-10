Abgefälscht! Hier macht Sabitzer den Deckel drauf

In der 88. Minute erzielte Marcel Sabitzer den Treffer zum 3:1-Enstand für Österreich im Duell gegen Israel. Der für den verletzten Stefan Posch gekommene Union Berlin Legionär Christopher Trimmel tankte sich auf der rechten Seite durch. Seine Flanke fand allerdings keinen Abnehmer. Doch ein zu kurz geratener Befreiungsschlag führte zu einem Kopfballduell an der Strafraumgrenze, dass Michael Gregoritsch für sich entscheiden konnte. In weiterer Folge landete der Ball bei Sabitzer. Der Flügelspieler suchte sofort den Abschluss - und traf. Sein Schuss wurde unhaltbar für Israels Schlussmann Ofir Marciano abgefälscht.