Würdevoller Abschied von Familie H. in Kitzbühel

„Klagemauer“ errichtet

Die Bevölkerung hat zudem die Möglichkeit, sich am Freitag, Samstag und Sonntag (18 bis 19 Uhr) von den Opfern zu verabschieden. Pfarrer Struzynski hält an den drei Abenden jeweils eine Trauerstunde ab. Es wird auch eine „Klagemauer“ errichtet, an der jeder einen Zettel mit eigenen Gedanken hinterlegen kann.