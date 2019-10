Hände weg vom „Lieferservice“ für Hundebabies!

Anlässlich des Welttages des Hundes am 10. Oktober geben die Stadt Wien und der Österreichische Kynologenverband (ÖKV) Tipps, was man bei der Anschaffung eines Hundes beachten sollte. „Der Kampf gegen den illegalen Welpenhandel von Stadt Wien, Wiener Polizei und engagierten Tierschutzorganisationen hat in den letzten Jahren erfreulicherweise zu einem Rückgang der Online-Inserate geführt“, so Tierschutzstadträtin Ulli Sima. „Doch beobachten wir nun, dass sich der Handel verlagert – in andere Bundesländer oder sogar das angrenzende Ausland und auch in neue Geschäftsmodelle wie dem „Welpen-Lieferservice“. Hiervor wollen wir eindringlich warnen.“