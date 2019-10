Angriff auf Klopp: „Arrogant und aggressiv!“

Dem nicht genug fuhr der Engländer fort: „Er war sehr aggressiv und ist weit nach vorne gegangen in Bezug auf das Foul an Mohamed Salah. (...) Er hat immer sein faszinierendes ‘Million-Dollar-Lächeln‘ aufgelegt, was die Medien dazu gebracht hat, ihn zu bewundern. Aber verändert er sich gerade? Wird er von dieser Krankheit namens Arroganz angesteckt, die ganz viele Fußball-Trainer haben?“