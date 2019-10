Südstadt vor Israel-Spiel im Ausnahmezustand

Noch fünf Minuten, dann sind sie da." Kurz vor elf Uhr erhöhte sich gestern in der Südstadt kurzzeitig die Nervosität, kündigte ein mit Headset ausgestatteter Polizist das Eintreffen von Israels Nationalteam an. Welches sich wenig später, begleitet von einer umfangreichen Blaulicht-Eskorte, der BSFZ-Arena näherte. Alle Vorhänge komplett zugezogen, passierte der Bus die Absperrung, ehe das Team am Hinterausgang des Stadions ausstieg, sich in Richtung Kabine aufmachte.