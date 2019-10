Nationalteam: Wöber ersetzt verletzten Lienhart

Alaba und Grillitsch fraglich

Fraglich sind für die Spiele am Donnerstag in Wien gegen Israel und drei Tage später in Ljubljana gegen Slowenien Bayern-München-Star David Alaba, der mit einem Haarriss in der Rippe kämpft, sowie Florian Grillitsch. Der Mittelfeldspieler wurde beim 2:1-Sieg seiner TSG 1899 Hoffenheim am Samstag bei den Bayern in der 67. Minute wegen Knieproblemen ausgewechselt. Laut ÖFB-Angaben sind für Sonntag weiterführende Untersuchungen angesetzt.